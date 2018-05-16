Didim Belediyespor yönetiminden flaş genel kurul kararı

Aydın Amatör Süper liginde sezonu şampiyon olarak tamamlayan mavi beyazlı ekipte Kulüp Başkanı Cezmi Arslan, 2 Başkan Evren Ermurat ve Altyapı sorumlusu Halil İbrahim Hacer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Başkan Arslan “Bilindiği üzere 27 Aralık 2016 yılında olağanüstü genel kurul ile yönetime seçildik. Zor günler geçiren Didim Belediyespor’a elimizden geleni fazlası ile maddi manevi şekilde zamanımızı harcadık. Maalesef bunca uğraşmaya rağmen, 2016-2017 sezonunda Didim Belediyesporumuz layık olmadığı bir alt lige düşmüştür. Düştüğü yerden tekrar kaldırmak, kendimize bir görev bildiğimiz için yeni sezonda büyük çabalarla gerek tesisleşme anlamında gerek finansal açıdan yönetimimiz büyük çaba sarf etmiştir. Zorlu geçen 2017-2018 sezonunda futbolda tekrar şampiyonluğa ulaşmış ve kayık olduğu bir üst lige çıkmıştır. Bununla beraber tesisleşme konusunda dev adım atılmıştır. 2018-2019 futbol sezonunda Didim Belediyesporumuz gerek sportif başarı gerekse tesisleşme anlamında büyük işler düşmektedir ve yönetim bunun bilincindedir. Kamuoyunun bilmesini istediğimiz şudur ki; biz yönetim olarak Didim ve Didim Belediyespor aşığıyız. Bu bilinç ve düşünce ile yeni sezonda Didim Belediyesporumuz hak ettiği yere gelebilmesi için yönetim kurulu olarak 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantı sonucunda olağan üstü genel kurula karar verilmiştir. Olağanüstü genel kurul tarihi 01 Haziran 2018 tarihinde olacaktır. Yönetim olarak yeni oluşumda bulunmayacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz.”ifadelerine yer verdi.

Kulüp Başkanı Cezmi Arslan “Alınan bu karar tamamen Didim Belediyesporumuzu çok sevdiğimiz için ve hak ettiği yere gelmesi içindir. 1,5 yıllık zorlu sezonun ardından bize desteğini esirgemeyen öncelikle taraftarlarımıza, Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay’a, Didim Kaymakamımız Mehmet Türköz’e, Didimli işadamlarına ve basın mensuplarına teşekkür ederiz. Umarım alınan bu karar Didim’e ve Didim Belediyesporumuza sportif ve tesisleşme anlamında büyük katkı sağlayacaktır. Yeni yönetime şimdiden başarılar dileriz.”dedi.

Arslan kendisinin yeni dönemde kesinlikle yönetimde olmayacağını ve konuyu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a da ilettiğini bir kez daha hatırlatarak “Bu büyük camia sahipsiz kalmayacaktır” dedi.