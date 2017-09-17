Didim Belediyespor:3 Yıldızgücüspor: 1

Saat 17.00’de Atatürk stadında oynanan maçı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı ve Yıldızgücüspor Kulüp Başkanı Haluk Alıcık, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Cezmi Arslan ve kulüp yöneticileri birlikte izledi. Maçı az sayıda Didimli sporsever de takip etti.

Maçtan dakikalar

Dk.8’de Didim Belediyespor atağında kaptan Hasan’ın sol kanattan ortasına kafayla vuran Yusuf kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. (1-0)

Dk 32’de Yıldızgücü kullandığı serbest vuruşunda kale dibinde Yıldızgücüsporlu oyuncu topu kale içerisine çevirdi, arka direkte topa Onur dokunarak filelere gönderdi fakat yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

Dk 34’de Didim Belediyespor, Yıldızgücü ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cihad topu filelerle gönderdi. (2-0) İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Dk 54’de Yıldızgücü penaltı kazandı. Deniz’in penaltı vuruşunda kaleci Kıvanç’tan dönen topu Deniz tamamlayarak skoru 2-1 yaptı.

Dk 67’de Didim Belediyespor’da Ömer’in ortasında topu önüne indiren Yusuf ,kaleci Kaan’ın yanında topu ağlara gönderdi (3-1)

Maç ev sahibinin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.