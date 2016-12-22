Didim Belediyespor’un ilk yarı tat vermedi

Bölgesel amatör lig 8. grupta mücadele eden Didim Belediyespor 2016-2017 futbol sezonunun ilk yarısını beklemedik bir sıralamada bitirdi. Mavi beyazlı ekip ilk yarıda topladığı 9 puanla ligi 13 takım içerisinden 11. sırada tamamladı.

BAL 8. grupta mücadele eden Didim Belediyespor sezonun ilk yarısında taraftarını memnun etmedi. BAL’da mücadele ettiği son 5 sezonda ilk 3’te yer alan mavi beyazlı ekip bu yıl ise maziyi mumla arattı. Takımın başına sezon başında antrenör ve masör olarak görev yapan Alparslan Başkaya’yı getiren ve lig başlamadan Başkaya ile yollarını ayıran Mavi beyazlı ekip takımın başına Antrenör Emin Toplu’yu getirdi. Toplu’nun başarılı olamamasının ardından 10 günlük arayışın ardından takım Aydın Yalabık’a teslim edildi.

Mavi beyazlı ekip 13 takımlı grupta ilk yarının son haftasını bay takım olarak geçirirken oynadığı 12 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve topladığı 9 puanla ligi 11. sırada tamamladı.