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10 Mayıs 2018 11:26

Didim CHP Akbük mahallesinde temsilciliğini açtı

CHP Didim İlçe Teşkilatının 24 Haziran Genel seçimlerinde seçim çalışmalarını yürüteceği, Akbük mahalle temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Didim CHP Akbük mahallesinde temsilciliğini açtı

10 Mayıs 2018 11:26


Açılış törenine CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP İl başkan yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından açılışta ilk konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Yakın zamanda çok önemli bir sınav vereceğiz. Burada yapılan oyunları ve dengeleri bozacak tek parti CHP’dir. Bizim omuzlarımızda her zamankinden çok daha büyük yük düşüyor. Hep beraber ölümüne çalışacağız. 24 Haziran’a kadar durmadan çalışacağız. Sandıklara sahip çıkalım. Bizlerde her ilçede beldede partinin neferleri olarak üstümüze düşeni yapmalıyız.” dedi.


CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise konuşmasında temsilcilik binasının kendilerine sağlayan Akbük eski belediye başkanı İbrahim Şam’a teşekkür etti. Koçak “Biz startı verdik. Bundan sonrasını AK Parti hükümeti düşünsün" dyerek AK Parti’nin eğitim, sağlık, adalet, tarım hayvancılık ve turizm politikalarını eleştirdi.


CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise açılışını yaptıkları Akbük Temsilciliğinin hayırlı olmasını erken seçim kararının Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan ve toplumsal muhalefeti hazırlıksız yakalamak gayesiyle alındığını ileri sürdü.


Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilirken, ardından İl Başkanı Çankır, Akbük mahalle temsilciliğine Atatürk portresi hediye etti.




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