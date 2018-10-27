Didim CHP'de adaylığa 19 talip

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'de 26 Ekim'de sona eren aday adaylıkları noktasında Didim'den 19 aday adayının resmi başvuru yaptığını açıkladı.

CHP'de 26 Ekim 2018'de sona eren belediye başkan aday adaylığı süreciyle ilgili değerlendirme yapan CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak “Bilindiği üzere partimize yapılacak aday adaylığı resmi süreci sona erdi. İlçe örgütümüze resmi olarak başvuran aday adayı sayımız 18 oldu. Bir aday adayımız Aydın'a il örgütümüze başvuruda bulundu. Şu an net sayımız 19 oldu. Belediye meclis üyeliği içinde 73 üyemiz ilçe örgütüne 3 üyemizde Aydın il örgütüne başvurdu. 76 meclis üyesi aday adayımız var. Süreç ülkemize ve partimize hayırlı olsun.”dedi.

CHP'den Didim belediye başkan aday adayı olarak başvuran 19 isim arasından mevcut Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın yanı sıra Eski ilçe başkanı Mustafa Bekar, Eski meclis üyesi Osman Ayyıldız, Eski Aydınspor kulübü başkanı Murat Kalaycı, Akbük belediyesi eski başkanı M. Erçin sandalcı'nın eşi Av. Nesrin Sandalcı, CHP'li belediye meclis üyesi Hasan Yavuz da yer alıyor.