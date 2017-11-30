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30 Kasım 2017 14:03

Didim CHP’de gençler yeni başkanını seçti

CHP Didim İlçe Gençlik Kolları, yeni başkanını seçti.

Didim CHP’de gençler yeni başkanını seçti

30 Kasım 2017 14:03

Mevcut başkan Erencan Yitmez ile Atakan Erdoğan’ın başkanlık için yarıştığı seçimin galibi 92 oy alan Erdoğan oldu.


Parti binasında yapılan seçimlere CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki ile ilçe yöneticileri ile partili gençler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu raporu okundu. Ardından İlçe Başkanı Gökmen Karataş konuşma yaptı. Karataş Didim’de gençlerin Atatürk’ün partisine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, seçim de kazananın olmayacağını ve herkesin yine birlikte ve beraber çalışacağına inandığını belirtti.


Karataş’ın ardından İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erencan Yitmez ile başkanlığa aday olan Atakan Erdoğan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde 156 kişi oy kullanırken 2 oy geçersiz, 62 oy mevcut başkan Erencan Yitmez alırken 92 oy alan Atakan Erdoğan, CHP Didim İlçe Gençlik Kollarının yeni başkanı seçildi.


Erdoğan listesinde şu isimler yer aldı; Buğra Yılmaz Alpay, Berna Baldır, Berkan Baykal, Melisa Bora, Sevinç Demirbilek, Hüseyin Duyar, Özgür Kurt, Ali Eren Salan, Özgür Şimşeker ve İpek Ünlübaş.




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