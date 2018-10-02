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Didim CHP'den geleneksel aşure hayrı

CHP Didim İlçe Örgütü, her yıl gerçekleştirdiği Geleneksel Aşure hayrını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.


CHP ilçe binası önünde gerçekleşen aşure hayrına CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Kazanlar dolusu yapılan aşure hayrına partililer ve Didimliler büyük ilgi gösterdi. CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak her yıl gerçekleştirilen aşure hayrına bu yıl da ilginin yoğun olduğunu belirterek, katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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