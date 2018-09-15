Didim Devlet Hastanesi bir ilke imza attı.

Milli İşletim Sistemi Pardus kullanan Didim Devlet Hastanesi, aynı zamanda HIMSS Stage 6 olarak bilinen ‘Dijital Hastane' sertifikasını alarak bir ilke imza attı.

Didim Devlet Hastanesi, 2014 yılından beri Milli İşletim Sistemi olan Pardus'u kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında da belirtilen Milli İşletim Sistemi Pardus'u yüzde 70 oranında kullanmakta olup Didim Devlet Hastanesinde yüzde 100'ler hedefleniyor. Hastanede başta acil servis olmak üzere yataklı servislerde, laboratuarlarda ve polikliniklerde Pardus kullanılıyor. Ayrıca hastanede Pardus işletim sistemi üzerinde Libreoffice, Lider Ahenk merkezi yönetim yazılımı faaliyete bulunuyor.

Hastanede kullanılan Pardus sistemiyle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Pardus, sadece işletim sistemi olarak adlandırılan temel bilgisayar programından ibaret değildir. Bir bilgisayarda olması gereken ve iş yaparken kullanılacak pek çok özgür yazılımda Pardus'un içinde yer alıyor. Pardus işletim sisteminin muadili olan işletim sitemlerini piyasada yaklaşık 150 dolara, Libreoffice paketinin muadili olan ofis uygulamaları ise piyasada yaklaşık 300 dolara varan fiyatlarla satılıyor. Bu da hastane genelinde bulunan yaklaşık 150 bilgisayarı düşünürsek sadece lisanslama ücreti olarak yaklaşık 67 bin 500 dolara maliyet karşımıza çıkmaktadır. Ancak hastanede yerli ve milli işletim sistemi olan Pardus'u kullanarak 67 bin 500 dolar kamu yararı sağlanmıştır. Pardus'ta ayrıca internet araçlarından oyunlara, çoklu ortam oynatıcılarından kişisel bilgi yöneticilerine kadar bir masaüstü kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek onlarca ücretsiz program bulunuyor” denildi.