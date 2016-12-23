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23 Aralık 2016 14:28

Didim Devlet Hastanesi’nde şehitler için lokma hayrı yapıldı

Didim Devlet Hastanesi’nde şehitler için lokma hayrı yapıldı

23 Aralık 2016 14:28

Didim Devlet Hastanesi bahçesinde hastane yönetimince masraflarının karşılandığı etkinlikle, şehitler için lokma döktürüldü.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son günlerde yaşanan terör olayları başta olmak üzere şehit olan polis ve askerler için lokma döktürüldü. Etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Jandarma Komutanı Gürhan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Hastane Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Cenk Ünlü, MHP’ İlçe Başkanı Levent İlter, AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri ve parti yöneticileri, hasta yakınları, hastane personeli katıldı.
Hastane başhekimi Dr Veysel Kılıç, Başhekim Yardımcısı Dr Halil Akıl, İdari ve Mali İler Müdürü Meral Bilir ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege’nin düzenlediği hayırda lokma dağıtımı ile birlikte hastane bahçesinde okunan Kuran Telaveti’nin ardından dua edildi.
Başhekim Dr Veysel Kılıç Bu hayrı kişisel duyarlılıkla hassasiyetleri ile yaptıklarını söylerken “Bizim için canlarını feda eden şehitleri dua ve hayırlarla anmak ve yan yana durabildiğimizi göstermemiz gerektiğine inandığımız için yaptık. Tüm masraflarını dört yönetici olarak kendimizin yaptığı bu hayrın kabul olmasını dilerim” dedi.



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