Didim EKK’da seçim heyecanı yaklaşıyor

Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya atıllan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Kubaliç ilçede önümüzdeki günlerde Esnaf Odası ile Şoförler Odası seçimleri olduğunu hatırlatarak “Esnaf Odasının karşısında mevcut olarak 2 aday var. Biz bu süreçte tüm adaylara eşit mesafedeyiz, aynı seviyedeyiz. Biz bağımsısız. Bizim başkalarının seçimlerine karışma durumumuz yok. Adaylardan ricam şu; Didim küçük yer, birbirimizi kıracak sözler sarf etmeyelim. Birbirimizin yüzüne bakamayacak sözler sarf etmeyelim. Seviyeli bir yarış olsun. Esnaf Kefalet şunu yada bunu yardım ediyor lafı ediliyor. Ekibim yanımda; birine demişmiyim şuna çalışın diye ama herkes hürdür baskı altında bu açıklamayı yapmıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, seviyeli yarış olsun. Bazı arkadaşlar belden aşağıya vuruyor. Çamur at izi kalsın mantığı yapıyor. Yarın bu görevler değişecek ben de değişeceğim. Bu koltuklarda esnafa ben nasıl yararlı olurum diye oturulmalı. Esnafın sorunlarına çözüm bulamıyorlarsa ben de o sandalyeyi işgal etmem” dedi.

Esnaf Odası seçimlerinde hiç bir zaman taraf olmadıklarını da kaydeden Kubaliç “Esnaf ve Şoförler odası ile bir etle tırnak gibiyiz. Hırlaşmanın kimseye yarar olmaz. Kim tutmak doğru değil ben de kim tutmam” diyerek seviyeli ve centilmence bir seçim yarışı olması temennisinde bulundu.