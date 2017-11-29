Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:53

Didim EKK’da seçim heyecanı yaklaşıyor

Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, yaklaşan Esnaf Odası ve Şoförler Odası seçimleriyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Didim EKK’da seçim heyecanı yaklaşıyor

29 Kasım 2017 14:53


Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya atıllan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Kubaliç ilçede önümüzdeki günlerde Esnaf Odası ile Şoförler Odası seçimleri olduğunu hatırlatarak “Esnaf Odasının karşısında mevcut olarak 2 aday var. Biz bu süreçte tüm adaylara eşit mesafedeyiz, aynı seviyedeyiz. Biz bağımsısız. Bizim başkalarının seçimlerine karışma durumumuz yok. Adaylardan ricam şu; Didim küçük yer, birbirimizi kıracak sözler sarf etmeyelim. Birbirimizin yüzüne bakamayacak sözler sarf etmeyelim. Seviyeli bir yarış olsun. Esnaf Kefalet şunu yada bunu yardım ediyor lafı ediliyor. Ekibim yanımda; birine demişmiyim şuna çalışın diye ama herkes hürdür baskı altında bu açıklamayı yapmıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, seviyeli yarış olsun. Bazı arkadaşlar belden aşağıya vuruyor. Çamur at izi kalsın mantığı yapıyor. Yarın bu görevler değişecek ben de değişeceğim. Bu koltuklarda esnafa ben nasıl yararlı olurum diye oturulmalı. Esnafın sorunlarına çözüm bulamıyorlarsa ben de o sandalyeyi işgal etmem” dedi.


Esnaf Odası seçimlerinde hiç bir zaman taraf olmadıklarını da kaydeden Kubaliç “Esnaf ve Şoförler odası ile bir etle tırnak gibiyiz. Hırlaşmanın kimseye yarar olmaz. Kim tutmak doğru değil ben de kim tutmam” diyerek seviyeli ve centilmence bir seçim yarışı olması temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç