Didim Engelliler Derneğinin organizasyonunda, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ile kurumların işbirliğiyle 2. Engelsiz Fest kapsamında 1001 metre uzunluğundaki kahvaltı etkinliği düzenlendi. Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleşen etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ile çok sayıda vatandaş ile engelliler ve aileleri katıldı.

Cadde üzerinden çadırlar açılıp masalar kurularak organizasyon tamamlanırken, gelen konuklara kahvaltı ikram edildi. Kahvaltılı organizasyonunda Engelli bireyler ve aileleri, davetlilerle birlikte kahvaltı etti. Etkinliğe yabancı uyruklu vatandaşların yer aldığı Halpin Hands grubu üyeleri de katıldı.

Etkinliğe katılan engelliler ve aileleri ise düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Derneğimiz güzel çalışıyor. Bizler bu etkinliğin düzenlenmesinden memnunuz. Engelli aileleri olarak birbirimiz burada tanıştık ve kaynaştık. Bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyoruz” diye konuştular.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise “Derneğimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız bir çalışma var. Binbir sevgi gönüllü oluşumu vardı. Bu oluşumdan sonra da geçen sene ilkini yaptığımız ’Engelsiz Fest’ kapsamında ’Binbir metre kahvaltı’ etkinliği adı altında böyle bir organizasyon yaptık. Hem engellilerle hem de vatandaşlarla böyle bir kahvaltı organizasyonunda bir aradayız. Çok güzel ve yoğun bir katılım oldu. Bu yönden de çok mutluyum. Beklediğimizden çok daha fazla katılım oldu” dedi.

Didim Engelsiz Fest etkinlikleri hafta sonuna kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.