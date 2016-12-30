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30 Aralık 2016 14:51

Didim Esnaf Odası Başkanı Pektaşoğlu sicil affına destek verdi

Didim Esnaf Odası Başkanı Pektaşoğlu sicil affına destek verdi

30 Aralık 2016 14:51

Hükümetin sicil affına yönelik çalışmaları kamuoyunda merakla beklenirken, afla ilgili çalışmalara Didim Esnaf Odası’ndan destek geldi. Oda Başkanı Pektaşoğlu beklenilen bir yasa olduğunu belirterek, esnafa katkı sağlayacak bir düzenleme beklediklerini söyledi.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu hükümetin sicil affına yönelik çalışmasını doğru bulduklarını söyledi. 2017 yılında gerçekleşmesi beklenen afla ilgili olarak değerlendirme yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Yaşar Pektaşoğlu sicil bozuk olan esnafların bir çok sorun yaşadığını her toplantıda dile getirdiğini ve bu yönde adım atılması için bir çok kez ilgili makamlara çağrıda yaptığını söyledi.
Pektaşoğlu ““Hükümetin bu yöndeki adımını destekliyoruz fakat içi boş olmasın. Sicili bozuk olan esnaflarımız kredi çekemiyor, resmi işlerde sıkıntı yaşıyor. Esnaf arkadaşımız kredi kartı borcunu geciktirdiği zaman bile bu karşısına sorun olarak çıkıyor. Bu sicil affı esnafa çok büyük yarar sağlayacak. Yeter ki ilgili makamlar doğru adımlar atarak esnafa destek olsun. Bizde esnafa destek olan her konuya destek oluruz ve bu yönde atılan adımları önemsiyoruz” dedi.



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