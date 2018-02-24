Didim Esnaf Odasında iki bayan esnafa görev verildi

21 Ocak’ta ki seçimleri kazanan Erul, yönetim kurulunda iki bayan esnafa görev verdi.

1988 yılında rahmetli Mehmet Ali Karaca ve yönetimi tarafından kurulan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 30 yılından bu yana bir bayan yönetim kurulu üyesi görev almamıştı. 21 Ocak’ta Oda başkanlığına aday olan ve seçimi kazanan Başkan Şerif Erul yönetim kurulunda iki bayan esnafı yönetime alarak bir ilki gerçekleştirdi. İlçede Bayan kuaförlüğü yapan Meryem Sirel ile Emlak sektörüyle uğraşan Mihriban Kasap’ı asil listede yer veren Erul’un bu duyarlılığı seçimlere de olumlu yansıdır.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul bayanların toplum her kesiminde aktif olarak görev yapmasından yana olduğunu belirterek “ Biz ilk yola çıktığımızda bayan arkadaşlarımızın da aramızda olacağını söylemiştik. Bu süreçte bun etkisi de oldu. Bana göre toplumdaki her şeyin mimarı kadınlar... Esnaf odasın da şimdiye kadar kadın esnaflarımızdan yönetim kuruluna yer almamış; ilk defa biz de iki kadın arkadaşımıza yer verdik. Bu yeterli mi değil tabi ki ancak bu ilkin bizim dönemimizde olması bizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz.”dedi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyelerinden olan ve Didim’ de emlak sektörü ile uğraşan Mihriban Kasap ise “Esnaf denince akla hemen Erkek figürü geliyor biz bu tabuyu yıkmak istiyoruz. Adı üstünde esnaf ve sanatkarlar odası; kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Biz kadının artık gerek siyasette gerek sosyal hayatta etkin rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi gerçekleştirmek ve diğer kadınlara örnek olmak için bu yola girdik. Buradan Başkanımız Şerif erul’a da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim kurulu Üyesi Olan ve Didim’de bayan kuaförlüğü yapan Meryem Sirel de konuyla ilgili şunları söyledi: “Şimdiye kadar kadın sayısının olmaması da düşündürücü; iki kadın bile az ancak süreçte kadınların aktif rol alacağını düşünüyorum. Kadınlarımız artık toplumdaki bazı tabuları yıkmalı, kadının gücünü göstermeli. Çünkü kadın isterse her şeyi yapar. Bu nedenle kadınlarımızı görev almaya davet ediyorum.”