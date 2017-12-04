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04 Aralık 2017 13:50

Didim Esnaf Odası’ndan açıklamada

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, yönetim kurulu ve oda personeli hakkında karalama propagandaları yapıldığını ifade ederek, iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Didim Esnaf Odası’ndan açıklamada

04 Aralık 2017 13:50


Oda Başkanı Pektaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; “Bilindiği üzere Didim’in en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Ocak ve Şubat 2018 tarihinde Olağan Genel Kurulu yapılacaktır. Her genel kurul döneminde olduğu gibi yine bu dönemde de yönetim kurulu ve oda personeli hakkında asılsız ve mesnetsiz iftira ve karalama propagandaları yürütülmektedir. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki odamızın hiçbir konuda verilemeyecek en küçük bir hesabı yoktur. Kaldı ki odamız periyodik olarak kanunlar çerçevesinde üst kuruluşlar ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Odamız kuruluş amaçlarına uygun olarak, din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrıcalığı yapmadan her zaman tarafsız ve bağımsız olmuş bütün esnaf arkadaşlarımıza eşit şekilde davranmıştır. Bu çatı hiç kimsenin şahsi çıkar ve egolarının tatmin yeri olmamış çıkar çevrelerinin bir yerlere ulaşması için basamak durumuna düşmemiş siyasi partilerin ve derneklerin arka bahçesi olmamıştır. Her türlü platformda bütün esnaflarımızın haklarını ve menfaatlerini en güzel şekilde savunmuş maddi manevi olarak sonuna kadar destek olmuştur. Bundan sonraki süreçte de Odamız Başkan Yönetim Kurulu ve personelimiz olarak bu çizgimizden asla vazgeçmeyecek ve hiçbir şekilde taviz vermeyerek esnaflarımızın ve halkımızın bize olan destek ve güvenini boşa çıkarmadan özverili olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün esnaflarımıza bol kazançlı kazasız belasız hayırlı işler dileriz" ifadelerini kullandı.




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