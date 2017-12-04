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04 Aralık 2017 08:57

Didim esnafı dükkan önüne park edilen araçlara isyan etti

Aydın’ın Didim ilçesinde, dükkan önlerine park edilen araçlara esnaflar tepki gösterdi.

Didim esnafı dükkan önüne park edilen araçlara isyan etti

04 Aralık 2017 08:57


Her yıl sürekli göç alan ilçede nüfus yoğunluğuna bağlı olarak esnaf ve araç sayısında da artışların yaşandığını belirten Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Erul, 4 yıl önce ilçede bin 150 olan esnaf sayısının bugün odaya üye iki bin aktif esnafın yer aldığını belirtti.


Didim esnafını en çok etkileyen nedenlerden biri dükkan önlerine park edile araçların olduğunu, esnafın buna isyan ettiğini ifade eden Erul, yaya kaldırım genişlik mesafesinin de dar olması nedeniyle dükkanlara alışverişe gelecek olan müşterilerin zor anlar yaşadığını savundu.


Esnaf yoğunluğunun tespiti yapılarak bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılmasıyla yerinde çözümlerin aranması, hizmetlerin eşit mesafede esnaflara verilmesi gerektiğini ifade eden Erul, belediye, resmi kurumlar, odalar ve sivil tolum kuruluşların da katılımı ile geniş bir platformda konunun gündeme alınmasını, her yıl büyüyen ilçede bu gün yaşanan sorunların yaşanmaması için ileriye dönük planlamaların yapılması birçok esnaf arkadaşlarında görüşü olduğunu ve kendisinin de bir esnaf olarak mücadele edeceğini belirtti.




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