Didim evinde Tavasbirliksporu rahat geçti

Bölgesel Amatör lig 7.
grup maçında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Denizli temsilcisi Tavas Birlikspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan notlar: grupta sezonun ilk maçı Didim'de güzel havada oynandı. Maçı Didimliler ilgi gösterirken, Tavas'tan da 50 kişilik taraftar grubu takımlarını yalnız bırakmadı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kulüp yöneticileriyle birlikte maçı izledi. Didim sahasında elektronik skorbord sonuçları yansıttı.
Maçtan dakikalar:
Dk 15 : Tavas, ceza sahasının solunda faulden kazanılan serbest vuruştan topun başına geçen Didim Belediyespor kaptanı Turgut topu ceza alanına gönderdi. Tavaslı defans oyuncusu Ali ter vuruşla topu ağlarına gönderdi. (1-0)
Dk 44'de Didim atağında ceza sahasına gönderilen topa arka direkte Suka kafayla kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topa çizgi üzerindeyken Tavaslı defans oyuncusu Hüsnü eliyle çıkardı. Hakem penaltı gösterirken, Hüsnü'yü de direk kırmızı kartla oyundan attı. Topun başına geçen Turgut, penaltıyı gole çevirdi. (2-0) ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Dk 51'de Didim Belediyespor'lu Muhammet, Tavas ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ali, yine ters vurul yaparak topu ağlarına gönderdi. Ali kendi kalesine ikinci golü atarken fark üçe çıktı.(3-0)
Dk 55'de Didim kalecisi Ali'nin topu ceza sahasından uzaklaştıramayınca önüne gelen topu sert vuran Serdar topu ağlarla buluşturdu.(3-1)
Dk. 85'de orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Suka, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. (4-1)
Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim ilk maçında 3 puanı 4 golle aldı. Maç sonunda futbolcular ile taraftarlar galibiyeti kutlarken, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'de takıma baklava ikramında bulundu.