Didim Halk Eğitimin eserleri görücüye çıktı

Kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı eserler açılan sergide sergilendi.

Didim Halk Eğitim Merkezinin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı dolayısıyla düzenlediği yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Kent Meydanında yapılan serginin açılışına Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner 2017 yılı Haziran ayına kadar ki süreçte merkez bünyesinde açılan kurs sayısının 456’ya çıktığını belirterek kursiyer sayısının da 9673’e yükseldiğini söyledi. Öner “Öncellikli olarak insanlarımız için istekleri doğrultusunda eğitimlere vererek onları donanımlı birey olarak iş hayatına kazandırmaktır.” dedi. Öner konuşmasında 2016 ile 2017 yılında açılan kursların içeriği ve kursiyer sayısı ile ortaklaşa açılan kurslar konusunda bilgiler paylaştı.

Konuşmanın ardından yıl sonu sergisinin resmi açılışı yapıldı. Açılış kurdelasını Kaymakam Yönden ve Garnizon Komutanı Gülseven kursiyer bayanlarla birlikte kesip stantları gezdi. Etkinlikler kapsamında Didim Halk Eğitim Merkezinin Balat mahallesinde açtığı Halk oyunları kursiyerler Ege oyunları oynarken, kursiyer bayanlar mini bir defile sundu.