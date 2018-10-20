Didim İlçe Milli Eğitim projelerini tanıttı

Didim Kaymakamlığının destekleriyle Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Didim Serüveni” ve “Didim'den Dizeler” adlı iki proje tanıtımı Akbük Mahallesi'nde yapıldı.

Akbük Nurullah Kocabıyık ilkokulunda yapılan proje toplantısına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile proje öğretmenleri katıldı. Proje kapsamında Kaymakam Türköz yaptığı konuşmasında projede emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerinin bu tür projelere desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Konuşmanın ardından Kaymakam Türköz ve beraberindekiler sınıflarda kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Anasınıfı ve İlkokul 1. sınıf öğrencilerine “Didim Serüveni” adlı boyama kitabı İlkokul 2. Öğrencilerine ise “Didim'den Dizeler” adlı şiir kitabı dağıtıldı.

Proje kapsamında daha önce kitap haline gelen ve ilk olan “Coşkumuzu Şiirlendirelim” Projesi kapsamında Didim ilçesinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin duygularını dizelere aktarabilme, yaratıcıklarını geliştirme, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilmelerini amaçlayan “Didim'den Dizeler” adlı şiir kitabı olurken, diğeri de Didim'in sahip olduğu kültürel, doğal varlıkları değerli öğrencilerimize tanıtmak amacıyla hazırlanan boyama kitabı “Didim serüveni” oldu.

“Didim'den Dizeler” adlı İkinci projede ise Didim'in sahip olduğu kültürel, doğal varlıkları değerli öğrencilere tanıtmak ve bu mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak amacı ile oluşturulan Didim Serüveni adlı boyama kitabı Didimli miniklerin elinde renklenecek, canlanıp hayat bulacak. Arkeolog Serkan Parlak'ın danışmanlığında, Sare Özpınar tarafından resimlenen Didim Serüveni adlı boyama kitabının Yayın Kurulunda Öğretmenler Sare Özpınar, Murat Özpınar, Şakir Kır ve Canan Gürel yer aldı. Ktapta “Medusa, Apollon, Merkez Camii, Milet, İlyas Bey Külliyesi, SaplıAda, İncir, Kent Meydanı, Dalış Turizmi, Altınkum Plajı, Akbük Tarihi Kilisesi” gibi tarihi, turistik yerler ile Didim'in Coğrafi özelliklerini, kültürel yapısını yansıtan resimlerin yer aldığı boyama kitabı; İl ve İlçe Müdürlüklerine gönderilerek öğrencilere dağıtılacak ve “Kültür Elçisi” olma fırsatını yakalayan “Didim Serüveni”, Türkiye'deki öğrencilerin kalemiyle renk bulacak.