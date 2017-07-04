Didim İmam Hatip Lisesi tamamlandı

Didim’de Yeni Mahalle sınırları içerisinde yapımı tamamlanan 24 derslikli 240 öğrenci kapasiteli içerisinde yurt binası da yapılan Didim İmam-Hatip Lisesinin inşaatı tamamlandı. Okul binası ile yurt binasının yanı sıra spor alanları, oturma ve dinlenme alanlarıyla geniş bir arazi üzerine kurulan Lise, 7 milyon 659 bin TL ihale bedeliyle ART yapı tarafından tamamlandı. Tamamlanan lisede ayrıca Didim’de bir ilk uygulamada yapıldı. Okulun çatılarından akan yağmur sularının depolanması amacıyla 430 tonluk bir yer altı deposu yapılarak okula kazandırıldı.

Okulda bahçe duvarı ve boyaması, okul içi parke döşemesi, basketbol sahası yapımı, oturma bankları ve ana girişi kapısı olmak üzere tüm çalışmaların eksiksiz hazırlandığı görülürken, okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılması bekleniyor.