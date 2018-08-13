Didim İngiliz Pazarı’nda yok yok

Her Pazar günü sabahın erken saatlerinde kurulan İngiliz sergi pazarında, ikinci el elektronik eşyadan alın kıyafetten ayakkabıya, gaz lambasından radyolara, el işlemelerinden kaset aksesuar eşyasına kadar birden çok çeşitli ürünleri sergi alanın da bulmanın mümkün olduğunu belirten ev kadını Orkide Çelik, tatilini Didim’de geçiren vatandaşlarca serginin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Hasan Vakoğlu’da , her pazar sabah ezanına yakın saat 05.00 kurulan İngiliz sergi pazarın geniş bir cadde üzerinde kurulduğunu, fiziki imkanların yetersiz olduğunu belirterek, ilgi gören sergi alanın da tuvalet ile dinlenme alanların olmadığını, yetkililerce bu sergi alanın daha sağlıklı bir alana kurulması ve haftada bir gün değil iki gün kurulacak şekilde imkanların sağlanmasını istedi.

Vakoğlu, açılan sergi pazarı müşterilerine nostaljik anlar yaşattığını, kimi para kazanmak için kimi hobi için başladığı bu işi bırakamadığını, alıcının da satıcının da çoğu zaman kendinden bir şeyler bulduğunu ifade ederek, “Bu işi meslek olarak yapıp sokak sokak gezerek eşyaları toplayan da var, evinin bir köşesinde duran kullanılmayan eşyaları pazara getirip satan da var. Eskiden her evde bulunan, şimdilerde ise nostaljik olarak gördüğümüz radyo, kaset çalar, teyp, biblo, çay takımı gibi ürünleri pazarda görmek mümkün” diye konuştu.

Herkesin bütçesine uygun ürünlerin bulunduğu pazarda, çoğu şimdilerde üretilmeyen kıyafet ve ayakkabı markaları 1 liradan başlayıp 10-20 liraya, eski fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları ve kameralar 15-20 liraya, saat ve gözlükler ise 2-5 liradan satışı yapılırken eski el işleme ve ahşap boyama ürünlerin de 5-6 liradan satıldığı gözlendi.