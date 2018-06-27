Didim Kaymakamı Türköz, kıraathaneleri ziyaret etti

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı kahveci Nihat Özçevik’ide iş yerin de ziyaret eden Kaymakam Türköz, burada esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Özçevik, 2018 yılın başında yapılan seçimde yeni yönetimin içinde yer aldıklarını belirterek, bir kıraathane işletmecisi olarak kendisinin de uzun yıllardır esnaflık yaptığını, ilçede 2 bin civarında odaya kayıtlı küçük, orta ölçekli esnafın olduğunu, oda yönetimi esnafın sorunlarını yakinen bildiklerini ifade ederek, sorunların çözümü için ilçede yerel yönetimle koordineli çalışma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.