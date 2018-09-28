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Didim maratonuna tropik fırtına engeli

30 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Didim Maratonu, hafta sonunda beklenen tropik fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonun 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği “Didim Maratonu” hafta sonunda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Konuyla ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız yarı maraton organizasyonu Meteoroloji 2. Bölge müdürlüğünün şiddetli fırtınanın saatte 100-120 kilometre hıza yaklaşarak tropik fırtınaya dönüşeceği uyarısı üzerine Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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