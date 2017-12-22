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22 Aralık 2017 12:38

Didim Masterler takımı liderliğe kuruldu

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Ege Grubunda mücadele eden Didim Masterler takımı 7’de 7 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Didim Masterler takımı liderliğe kuruldu

22 Aralık 2017 12:38


Didim Masterler takımı İzmir’de Balçova Masterler takımını 0-9 gibi farklı skorla geçerek 3 puanın sahibi olurken, liderliği de perçinledi. 2 hafta önce Aliağa’da oynanan ve kavga çıkan müsabaka’da da Federasyon kararı ile maçı Didim Masterler takımının 3-0 kazandığı açıklanırken alınan son karar ve geçen hafta elde edilen galibiyetle Didimli masterler yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor. En yakın rakibi Manisa’nın 3 puan önünde olan Didim masterler takımı ise bu hafta deplasmanda Turgutlu’ya konuk olacak. Didimli masterler de Turgutlu’yu yenerek yoluna devam etmek istiyor.


Antrenör Ali Rıza Gürbüz ise ligde iyi durumda olduklarını ve sezon sonunda da ipi göğüsleyerek gruplarından lider olarak çıkmak istediklerini dile getirdi.




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