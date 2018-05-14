Didim MHP’de yeni bozkurtlara rozetleri törenle takıldı

Rozet takma törenine MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Didim Ülkü Ocakları Başkanı M. Emin Öztürk, MHP’li Belediye Meclis üyeleri Salih Yarmacı, Eda Yücel İlhan ve Nuh Ali Yılmaz, MHP Aydın Milletvekili aday adayları ile partililer katıldı.

Rozet töreni öncesinde Mehteran takımı marşlar söyleyip, etkinliğe katılanları coşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı yapan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya “MHP kurulduğu günden bu yana iç ve dış mihrak odaklarının saldırısı ve çeşitli ayak oyunlarıyla baş başa kaldı. Geçmişte Cennet mekan Başbuğum ve şu an Bilge liderim Devlet Bahçeli buna hiçbir zaman izin vermedi. Bizim gidecek yerimiz yok; gerekirse bozkurtça savaşıp şahadet şerbeti içeriz. Yolculuk nereye kızıl elmaya hedef nere Turan diyene selam olsun”diye konuştu.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan “Türkiye Cumhuriyetin istikbali, milli duruşun istikrar içerisindeki devamlılığına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye’dir, Türklüktür. Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Bizim için vefa günün ve şartları azalıp artan değil günlük değildir. Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır korkaktır. MHP demek şühedaya vefa demektir. Cumhur ittifakının siyasi kaygı ve polemiklerle zedelenmesine yerel ve genel düzeyden müsaade etmeyeceğiz. Tabanda ittifak sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz. Çünkü bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. İşte bu tanımlarıyla Didim dimdik ayaktadır.” dedi.

Etkinlikte daha sonra Milletvekili aday adaylarına söz verildi. Konuşmaların ardından partiye yeni kayıt yaptıran 70 üyeye rozetleri törenle takıldı.