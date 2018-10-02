Didim MHP'den 3 hilalli aşure hayrı.

3 hilalli aşure vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayının sona ermesi dolayısıyla MHP Didim İlçe Teşkilatının Geleneksel Aşure hayrı ilçe binası önünde yapıldı. Hayra Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, MHP Didim Belediye Başkan aday adayı Eda Yücel İlhan, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. 3 hilalli aşureyi ilk olarak Başkan Akın, İlçe Başkanı Alkaya, Başkan aday adayı İlhan birlikte dağıttı.

Geleneksel aşure hayrını İlçe Kadın kolları üyesi bayanların destekleriyle hazırlandığını belirten İlçe Başkanı Fikret Alkaya katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti.