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Didim MYO D-Marin'e teknik gezi düzenledi

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek yüksekokulu tarafından D-Marin Didim marinaya teknik gezi düzenledi.


ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri ve öğretim elemanları D-Marin Didim marina tesislerini ziyaret etti. Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Evrim Kamacı ve Öğr. Gör. Hasan Kamacı'nın da eşlik ettiği geziye 25 öğrenci katıldı.


Yatçılık ve Marina İşletmeciliği dersi kapsamında gerçekleşen gezide ilk olarak öğle yemeği verildi. Yemeğin ardına marina gezildi. D-Marin İdari İşler Amiri Oğuzhan Demirtaş, gezi esnasında öğrencilere marina hakkında bilgiler verdi. Daha sonra bot ile marina alanında kısa bir deniz turu yapıldı. Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Evrim Kamacı, D-Marin kapılarını kendilerine açan ve yakın ilgi gösteren tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini sundu. Teknik gezi, D-Marin yetkililerinin öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

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