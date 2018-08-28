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28 Ağustos 2018 09:07

Didim Parlamenterler Sitesi yeni yönetimini seçti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Parlamenterler Sitesi yeni yönetimini seçti.

Didim Parlamenterler Sitesi yeni yönetimini seçti

28 Ağustos 2018 09:07


Didim Çamlık Mahallesinde bulunun ve 352 konuttan oluşan Parlamenterler Sitesi 17. dönem milletvekilleri ve dönemin bakanları otururken, 1992 yılında kat maliklere geçmesiyle her iki yılda bir yeni yöneticilerini seçtiği belirtildi.


Divan başkanlığını eski bakanlardan Kürşat Tüzmen’in yaptığı olağan kurulda mevcut Başkan Aziz Kaygısız yeniden aday olmadı.


İki liste ile gidilen seçimde, esi başbakanlardan Yıldırım Akbulut, dönemin bakanlarından, Şükrü Yürür, Seyfi Oktay, Ömer Barutçu, Vecdi Gönül, Fikri Sağlar ve Nihat Zeybekçi de oy kullanırken yeni yönetim, Caner Ataman, Lütfi Göbekli ve Mustafa Eke’den oluştu.


Denetlememe Kuruluna ise Hüseyin Turhangil, Abdurrahman Öztürk ve Ayhan Kandemir seçildi.


Parlamenterler Sitesi Danışma Kurluna da ayrıca Mustafa Uğur Ener, Ali Ayhan Çetin ve Adnan Tutkun getirildi.


Site yönetimi iki yılda bir olağan kurulu oluşturarak seçime gittiği belirtildi.




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