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25 Ağustos 2018 02:36

Didim-Söke yolunda kaza; aynı araçtaki 5 kişi yaralandı

Aydının Didim İlçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Didim-Söke yolunda kaza; aynı araçtaki 5 kişi yaralandı

25 Ağustos 2018 02:36


Kaza: Didim-Söke yolu Yeşiltepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 U 1507 plakalı aracı ile Didim’den Söke’ye seyir halinde bulunan Çağdaş Hesapçıoğlu (34) yönetimindeki araç ille Yeşiltepe Kavşağı yakınlarında, tali yoldan ana yola çıkan Hasan Erden Çetin (72) idaresindeki 34 UG 4588 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.


Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine ve Jandarmaya bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazada araç sürücüsü Çağdaş Hesapçıoğlu yaralanmazken, diğer araç sürücüsü Hasan Erden Çetin ile aynı araçta bulunan Şengül Çetin (64), Gökçe Çetin (32) Begüm Esgin (21) ve Cenk Fidan (25) kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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