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09 Ocak 2017 09:04

Didim Taşburun balıkçı barınağı 10 yıllığına kiralandı

Didim Taşburun balıkçı barınağı 10 yıllığına kiralandı

09 Ocak 2017 09:04

Aydın’ın Didim ilçesi Akköy Mahallesi Taşburun mevkisinde bulunan balıkçı barınağı, Didim’de faaliyet gösteren üç su ürünleri kooperatifine 10 yıllığına kiralandı.

Didim Su Ürünleri Kooperatifi ile Akköy ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifleri ortak şirket kurarak Taşburun Balıkçı Barınağı’nın işletme faaliyetini yürüteceğini kaydeden Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da bu alanın, uluslararası sularda su ürünleri avcılığına izin verilen çıkış noktası olarak belirlenebileceğini ifade etti.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 65.020.00 metrekare yüzölçümlü Taşburun Balıkçı Barınağı, 1973 yılından bu yana Akköy, Akyeniköy, Balat ve Batıköy mahallelerindeki balıkçılar tarafından kullanıldığını belirten Erol, “ Didim Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce kiraya verilen Taşburun Balıkçı Barınağı’nın ihalesi, 1 Aralık 2016 günü yapıldı. Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden gelen gözlemci huzurunda yapılan kiralama ihalesinde Taşburun Balıkçı Barınağı, ihaleye katılan 3 Su Ürünleri Kooperatifi’ne ortak olarak kiralandı. İhaleyi alan Didim Su Ürünleri Kooperatifi, Akköy Su Ürünleri Kooperatifi ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi’nin ortak şirket kurarak, 10 yıllığına kiralanan Taşburun balıkçı barınağının faaliyetini yürütecek” dedi.



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