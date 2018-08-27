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27 Ağustos 2018 09:45

Didim tatilcilerin gözdesi oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turist akını sürüyor.

Didim tatilcilerin gözdesi oldu

27 Ağustos 2018 09:45


Turizm sezonun yoğun yaşandığı Temmuz- Ağustos ayların da Kurban Bayramı tatili de eklenince turizmcilerin yüzü güldüğünü belirten Didim Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Şentürk, ilçede yerli ve yabancı turist akımın sürdüğünü, yerli tatilcilerin de yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandığını belirtti.


Geçen yıl ki turizm sezonuna oranla bu yıl daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Şentürk, konaklama tesisleri, 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek için ören yerlere turlar gibi ekstra programlar hazırladığını, hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadığını sözlerine ekledi.




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