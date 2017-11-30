Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan ’Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Konferansı 07-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Didim Ticaret Odası ’Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Konferansı’na 7 Aralık Perşembe günü ilçede faaliyet gösteren turizmcilerin ve fuarı görmek isteyen vatandaşların ücretsiz ulaşımını sağlayacak.

Fuara katılmak isteyenlerin 5 Aralık salı günü mesai bitimine kadar http://www.didimto.org.tr/fuar-kayit.html linki üzerinden kayıt formunu doldurarak veya 811 25 63 numaralı telefonu arayarak isim yazdırmaları gerekiyor.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, fuar hakkında yaptığı açıklamada; “Ülkemiz turizm sektörünün en önemli etkinliklerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilgi duyan Didimlilerin fuara ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Ziyaretçiler Türkiye’nin ve değişik ülkelerle bölgelerin turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarını, acenteleri ziyaret ederek bilgiler edinme ve görüşmeler yapma fırsatı yakalayacaklar’’ dedi.