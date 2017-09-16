Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 09:28

Didim Ticaret Odası’ndan AK Parti’ye ziyaret

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu üyesi Mekin Subaşı ve Meclis üyesi Deniz Demir’den oluşan Ticaret Odası heyeti AK Parti Didim İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Didim Ticaret Odası’ndan AK Parti’ye ziyaret

16 Eylül 2017 09:28


Ticaret Odası Heyetini, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Şakir Saruhan, Ali Bakay, Maşallah Subaşı ve Cemal Engil ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Özal Duran karşıladı.


Ticaret Odası heyeti AK Parti ilçe yöneticilerine, hastane, Akbük Kazıklı Milas Havaalanı Yolu ve Didim adına taleplerini içeren raporlar sundu.


Başkan Şaban Üstündağ yazılı hale getirilen bu taleplerden en önemli görülenlerin ve bu metne ilave edilmesi gerektiği düşünülen konuların ortak bir mutabakatla belirlenip, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Ankara’ya giderek gerekli mercilerle görüşülmesini talep ettiklerini açıkladı. CHP ve MHP İlçe Başkanlığı ile de görüşeceklerini ve bu taleplerini onlara da ileteceklerini belirten Üstündağ, Aydın Milletvekillerimizin önderliğinde bu adımları atmak istediklerini belirtti.


İlçe sorunları konusunda istişarelerde bulunan taraflar, mutabakatın sağlanarak ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunda fikir birliğine vardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç