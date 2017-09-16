Didim Ticaret Odası’ndan AK Parti’ye ziyaret

Ticaret Odası Heyetini, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Şakir Saruhan, Ali Bakay, Maşallah Subaşı ve Cemal Engil ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Özal Duran karşıladı.

Ticaret Odası heyeti AK Parti ilçe yöneticilerine, hastane, Akbük Kazıklı Milas Havaalanı Yolu ve Didim adına taleplerini içeren raporlar sundu.

Başkan Şaban Üstündağ yazılı hale getirilen bu taleplerden en önemli görülenlerin ve bu metne ilave edilmesi gerektiği düşünülen konuların ortak bir mutabakatla belirlenip, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Ankara’ya giderek gerekli mercilerle görüşülmesini talep ettiklerini açıkladı. CHP ve MHP İlçe Başkanlığı ile de görüşeceklerini ve bu taleplerini onlara da ileteceklerini belirten Üstündağ, Aydın Milletvekillerimizin önderliğinde bu adımları atmak istediklerini belirtti.

İlçe sorunları konusunda istişarelerde bulunan taraflar, mutabakatın sağlanarak ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunda fikir birliğine vardı.