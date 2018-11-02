Didim Ticaret Odasından AYTO'ya ziyaret

Didim Ticaret Odası, Aydın'da faaliyet gösteren oda ve borsalara gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında Aydın Ticaret Odası'na (AYTO) iade-i ziyarette bulundu.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ve beraberindeki heyeti TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay, Ali Çakır, Veli Tuna ve Genel Sekreter İlknur Kabasakal ağırladı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş'a teşekkür eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, kendilerini AYTO'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Odaların yerelde yapacağı çalışmaların, yürüteceği projelerin öncelikle bulunduğu ilin ekonomisine sonrasında ülke ekonomisine yapacağı katkının altını çizen Ülken, “İlimiz Odaları olarak ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlü oluruz. Didim, Nazilli ya da Efeler'in tek başına kalkınması ne kadar zorsa birlikte olduğumuzda o kadar kolay olacaktır. AYTO olarak bunu çok önemsiyoruz” dedi.

Birlik olma düşüncesini paylaştıklarını ifade eden Başkan Hilmi Erbaş ise, “Didim Ticaret Odası üzerine düşen ne varsa yerine getirecektir” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Hakan Ülken Didim Ticaret Odası heyetine AYTO'nun yeni hizmet binasını gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.