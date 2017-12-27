Didim Ticaret Odası’ndan dış ticaret eğitimleri

Bu kapsamda üyelerinin dış pazarlarda da kendine yer edinebilmesi için eğitimler yapılacak. Ücretsiz yapılacak ve iki gün sürecek eğitimlerde 1’inci gün Dış Ticarete Giriş, ikinci gün ise emlak ve inşaat sektörü için İhracatta Pazar Araştırması ve Müşteri Bulma Teknikleri eğitimleri yapılacak. Didim’de dış pazarlara açılabilecek potansiyele sahip ürünlerin üretim ve satışını yapanlarla yabancılara konut satışı yapacak firmalar bu eğitimde önemli bilgiler edinecek. Eğitimleri yurt içi ve yurt dışında yüzlerce eğitim gerçekleştiren Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın verecek.

Eğitimler 9 - 10 Ocak 2018 tarihlerinde saat 13.30 - 19.30 saatleri arasında yapılacak. Yeterli başvuru yapılması halinde gerçekleşecek eğitimlerde 1’inci gün Dış Ticarete Giriş, 2’inci gün ise emlak ve inşaat sektörü için İhracatta Pazar Araştırması ve Müşteri Bulma Teknikleri eğitimleri verilecek. Eğitime katılmak isteyenler Ticaret Odasına bizzat başvurarak, 0256 811 25 63 numaralı telefonu arayarak veya www.didimto.org.tr/egitimformu.html web adresinden kayıt yaptırabilecek.