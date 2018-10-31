Didim Ticaret Odası'ndan KUTO'ya ziyaret

Didim Ticaret Odası yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz ve Murat Boranalp'de hazır bulundu.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Hikmet Atilla, Ebubekir Apaydın, Meclis Başkan Yardımcısı Gül Börekçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Gümüş ve Enver Demirtaş'ın gerçekleştirdikleri ziyarette; Aydın'a bağlı iki önemli turistik ilçe olan Kuşadası ve Didim'in genel sorunları görüşüldü, turizm sezonu değerlendirmesi yapıldı. Kış sezonunda yapılacaklar, projeler ve tanıtımların da gündeme geldiği ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve ekonomik durum değerlendirmesi yapıldı.