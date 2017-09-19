Didim Ticaret Odasından Milli Eğitim Müdürü Akdemir’e ziyaret

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir’i ziyaret etti.

Didim Ticaret Odası heyeti, Akdemir’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Misafirlerine teşekkür eden Recep Akdemir, yoğun bir dönem geçirdiklerini, okulların eğitim öğretime başlayacağı 18 Eylül tarihinden önce hazır hale getirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti. Bundan önce görev yapan milli eğitim müdürlerinin çok kıymetli işler yaptığını belirten Akdemir, ilçede eğitim adına mevcut durumu bir adım öteye taşımak için gayret sarf edeceklerini söyledi.

Didim Ticaret Odası heyeti yeni açılacak olan okullar, planlanan yatırımlar hakkında Akdemirden bilgi aldı.