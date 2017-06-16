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16 Haziran 2017 11:31

Didim Ticaret Odasının gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile Didim Ticaret Odasının her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği gıda yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Didim Ticaret Odasının gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

16 Haziran 2017 11:31


Didim’de mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi isimlere, içinde temel gıda maddeleri bulunan gıda paketleri teslim edildi. Didim ilçe merkezi ve mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 620 aile Didim Ticaret Odasının gıda yardımından faydalandı.


Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, yaptığı açıklamada; “Ramazan paylaşma ayıdır. Her Ramazan yapılan yardım çalışmasını bu sene de tamamladık. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutlarım” dedi.




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