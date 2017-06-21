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21 Haziran 2017 10:05

Didim Turizm Derneğinden görev değişimi

Didim Turizm Derneğinin olağan genel Kurulunda dernek başkanlığına Tayyar Cengiz seçildi.

Didim Turizm Derneğinden görev değişimi

21 Haziran 2017 10:05


Didim Turizm derneği genel Kurulu yapıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimlere gidildi. Mevcut Dernek Başkanı Ercüment Alkaner aday olmazken, Tayyar Cengiz derneğin yeni başkanı oldu.


Daha önce TURSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış olan Cengiz’in yönetim kurulunda eski dernek başkanı Ercüment Alkaner, Egemen Baylan, Şebnem Gülseven, Deniz Aktaş, Mustafa Şentürk, Mustafa Mutlu, Erdinç Ülker ve Ersin Karakış.


Cengiz değişik zamanlarda Didim’in en eski Sivil Toplum Örgütlerinden olan Didim Turizm Derneği’nde yeniden görev almaktan mutlu olduğunu belirterek “Görev süremiz içerisinde bizden öncekilerin taşıdığı Bayrağı daha yükseğe taşıyabilmek adına, diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte koordineli çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Yeni ve değişik projeler ile ilçemizin adını daha çok duyurabilmek adına çalışmalar yapacağız” dedi.




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