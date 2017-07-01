Didim yoga sevenlere ev sahipliği yaptı

Selin Koldaş Denli tarafından verilen eğitime Didim’de yoga severler katıldı.

D- Marin Didim Marina’da gerçekleşen Yoga ve Nefes eğitimi deniz kenarında teknelerin ve yeşillikler içerisinde gerçekleştirildi. D-Marin marinaları, teknesi olsun olmasın herkesi denizle buluşturup salon yogasının dışına çıkartmak ve yogayla tanışmamış kişilere deniz kenarında farklı bir deneyim yaşattı.

Yoga eğitmeni Selin Koldaş Denli, D-Marin Didim’de verdiği eğitimle ilgili olarak “Gün boyu, çoğumuz koşturma içinde kendimize zaman ayırmayı ve yaşamın keyfini çıkarmak adına mola vermeyi unutuyoruz. Hem kendimize zaman ayırmak hem de yaşarken kaçırdıklarımızı hatırlayarak tekrar görebilmemize yardımcı olmak için böyle bir deneyimi doğa ile iç içe, yoga pratiği ile derinleştirerek tadabiliriz. Tekneniz dalgalarla dans ederken; bırakın, bedeniniz de nefesinizle dans etmeye, özgürce akmaya başlasın. Deniz üzerinde teknede keyifli bir gün geçirmek için; yoganın sunacağı rahatlama, dinginlik ve özgürlüğü de yanınıza alarak, seyir halindeyken uygulamanıza başlayabilirsiniz” dedi.