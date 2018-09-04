DidiMaraton hazırlıkları devam ediyor

29 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde koşulacak olan Aydın’ın ilk yarı maratonu ’DidiMaraton’ için hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 2 Eylül’de 6.’sı gerçekleştirilen ’İzmir 9 Eylül Yarı Maratonu’na katıldı. Etkinliği yerinde görmek ve tanıtım çalışmalarını genişletmek amacıyla İzmir’e giden Başkan Atabay, sporcuları Didim’e davet etti.

Koşuya katılan önceki dönem İzmir milletvekillerinden Mustafa Balbay’ı bitiş çizgisinde karşılayan Başkan Atabay, Balbay’dan Didim Yarı Maratonu’na destek sözü aldı. Etkinlik sonrası başarılı sporculara ödül veren Atabay, “Sporun birleştiriciliğini ve kente kattığı değerleri burada da gördük. Bizler düzenleyeceğimiz etkinlikte, üzerine neler ekleyebiliriz bunu yerinde değerlendirmek için geldik. Güzel dostluklar ve yeni bilgilerle dönüyoruz. Misafirperverliklerinden ve verdikleri değerli bilgilerden ötürü İzmir BŞB Spor Daire Başkanı Hilmiye Çarıkçı, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu ve Spor Tesisleri Şube müdürü Sezer Çiçek’e teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliği düzenleyen, emek sarf eden tüm ekibi, koşan bütün yarışmacıları canı gönülden tebrik ediyor, herkesi Didim’deki yarışlara da bekliyoruz” dedi.