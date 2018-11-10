Didim'de 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Didim'de törenlerle anıldı.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Didim'deki anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Didim Kent Meydanı'ndaki çelenk törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan aday adayları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Atatürk İlkokulu'nun hazırladığı programla sürdürüldü.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Atatürk İlkokulu Müdürü Adem Koçer gerçekleştirdi. Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirten Koçer “Atatürk'ün izinde yürüyen ve bunu damarlarında hisseden Türk gençliği onun izinde yürümeye devam edecektir. Ulu Önder Atatürk sen rahat uyu; senin emaneti sahip çıkmaya devam edeceğiz.”dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Ardından Ulu Önder'in hayatı hakkında bilgiler verilirken, “Son mektup şiiri” okundu. Anma programında okul öğrencileri tarafından “Atatürk ilkeleri gösterisi “ ile Atatürk oratoryosu sahneye koyulurken, etkinlik büyük beğeni topladı.