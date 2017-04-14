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14 Nisan 2017 14:43

Didim’de 100 girişimci adayı sertifikalarını aldı

Didim Ticaret Odası, KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur Söke Müdürlüğü işbirliğiyle açılan girişimcilik kursu eğitimlerini tamamlayan 100 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Didim’de 100 girişimci adayı sertifikalarını aldı

14 Nisan 2017 14:43


Didim Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleşen törene Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım işbirliğiyle düzenlenen bu eğitimlerin devam ettiğini ve devlet desteklemelerin sürdüğünü ifade ederek “Girişimci insan havayı koklayan insandır. Dışarıda estirilmeye çalışılan olumsuz havaya rağmen sizler yapmak istediğimiz yaptığınızda her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bulunduğu il ya da ilçede var olanı değil olmayan işi yaparak daha farklı şekilde para da kazanabilir üretim de yapabilirsiniz” dedi.


İş-Kur Söke Müdürü Cemil Altun ise Didim Ticaret Odasının bu eğitimlere verdiği desteğine öneminden bahsederek kursiyerlere her türlü bilgi almak için İş-Kur’a ya da Alo 170 hattını arayabileceklerini konusunda uyarıda bulundu.


KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Ceyhan ise Ülke içerisinde devletin küçük işletmelere önem verdiğini ve bu eğitimleri alana girişimciler işyeri açmak istediğin 50 bin TL geri ödemesi destek verdiğini hatırlattı. Konuşmaların ardından törene katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.


Törene KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Ceyhan, İş-Kur Söke Müdürü Cemil Altun, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan yardımcısı Metin Destici, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.




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