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11 Temmuz 2017 15:05

Didim’de 15 Temmuz yıl dönümü etkinlikleri başladı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Didim protokolü Akyeniköy Mahallesinde Şehit Soner Turan’ı mezarını ziyaret edip dualar okudu.

Didim’de 15 Temmuz yıl dönümü etkinlikleri başladı

11 Temmuz 2017 15:05


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Didim’de de şehitlik ziyaret edildi. Bu kapsamda aralarında Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Müftüsü Ahad Taşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Maşallah Subaşı ve Cemal Engil ile bazı kamu kurum kuruluşların temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri, Akyeniköy’lü şehit Soner Turan’ı mezarını ziyaret edip dua etti.


İlçe Protokolü Şehidin mezarının ziyaretinin ardından Şehidin anne ve babasını da ziyaret edip sohbet etti. Didim’de 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Merkez Camisinde şehitler için mevlit ve Kuran-ı kerim okundu ve dualar edildi.




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