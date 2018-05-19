Didim’de 19 Mayıs kutlamaları

yılı Didim’de törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve yılı Didim’de kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet kent meydanında çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, daire müdürleri, oda başkanları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy Atatürk anıtına çelenk koydu; ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal marşı okundu. Törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy 99 yıl önce Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık ateşi yaktığını belirterek, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini söyledi.

Kutlamalar kapsamında DİFTAD halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar oynadı; Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu Jimnastik takımı öğrencileir gösterilerini sundu. Didim Halk Eğitim Merkezi Tekvando kursu öğrencileri ise gösteri maçlar yaptı. Kutlamalar kapsamında Didim Belediyesi ile Didim Halk Oyunları Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Harmandalı etkinliği kapsamında 300 kişi birlikte harmandalı oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik büyük beğeni topladı. Meydandaki etkinliğe Didimliler de ilgi gösterdi.