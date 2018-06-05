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05 Haziran 2018 21:42

Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 43 göçmenin 23’ü çocuk çıktı.

Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

05 Haziran 2018 21:42


Edinilen bilgiye göre, Didim’in Tuz Burnu mevkiinin kuzeyinde bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenle görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile tespit etti. Uçak tarafından deniz üzerindeki bulunduğu nokta tespit edilen kaçak göçmen botu Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Bot içerisinde bulunan 23’ü çocuk, 14’ü kadın toplam 41 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 37’si Suriye, 6’sı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.




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