Didim'de 29 Ekim fener alayı düzenlendi

kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Didim'de fener alayı düzenlendi.

kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Didim'de Fener Alayı düzenlendi. Didim Belediyesi önünde başlayan yürüyüş öncesinde dev Türk Bayrağı ile Atatürk portresi Didimlilerce taşınırken; yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile binlerce Didimli marşlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam eden yürüyüş marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanında sona erdi.

Binlerce Didimlinin doldurduğu kent meydanındaki yürüyüş sonrasında CHP Didim İlçe Gençlik kolları üyesi gençler üzerine giydikleri Türk bayraklı tişörtlerle sahneye çıktı. CHP'li gençler hep bir ağızdan Andımızı okurken, alandakilerde kendilerine eşlik etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılını kutlayarak; “Cumhuriyet, millet oluşturmaktır. İşte Mustafa Kemal Atatürk bunu yaptı. Atatürk, bir avuç silah arkadaşlarıyla yoksulluk içerisinde inançlı insanlarla beraber bu cumhuriyeti kurdu. Bunu da gençliğe emanet etti. Bu cumhuriyetimizi hiç kimse yıkamaz. Hepimiz genciz, Cumhuriyetimiz genç ve biz onu hep birlikte koruyacağız” dedi.

Başkan Atabay konuşmasının sonunda CHP'li gençlerle birlikte “bayrak” şiirini okudu. Başkan Atabay'ın ardından sahneye çıkan Grup Pusula söylediği parçalarla alandakilere hoş dakikalar yaşattı.