Didim'de 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü, Didim'de törenlerle kutlandı.

Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile Didimliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar ilçe protokolünün öğrencileri ve halkı selamlamasıyla başladı. Bu yılki kutlamalara ilginin yoğun olduğu görülürken, Didimliler kendilerinin bayramını kutlayan ilçe protokolünü ayakta alkışladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilanının 95. yılının kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek “Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş savaşı, M. Kemal'in önderliğinde milletin her ferdinin fedakarlıkları sonucu kazanılan büyük bir zaferdir. Ülkenin işgali karşısında tek vücut olan halkımız kurtuluşa ve ardından Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. Büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi ile Türkiye cumhuriyeti devletini kurduk. “dedi.

Türköz, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başta Ulu Önder ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden şehit ve gazileri, şükran ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve konuşmalar yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. Ardından okulların halk oyunları ekipleri ve minik öğrenciler gösterilerini sundu. Kutlamalar geçiş töreniyle sona erdi.