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Didim'de 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95.

yılı kutlamaları kapsamında Didim'de Kent Meydanında çelenk koyma töreni düzenlendi.


Didim'de 29 Ekim kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Saat 13.00'de Didim Kent Meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Didim Belediye Başkan vekili Sinan Ceyhan Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Kurum amirleri, Siyasi parti ilçe başkanları, Meslek Odaları ile Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende ilk olarak Atatürk heykeline çelenkler konuldu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Bu yıl kutlamalara halkın katılımın yoğun olduğu görüldü.

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