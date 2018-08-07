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07 Ağustos 2018 08:24

Didim’de 3. Koy plajı yenilendi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesindeki Altınkum 3.

Didim’de 3. Koy plajı yenilendi

07 Ağustos 2018 08:24

Koydaki yenileme çalışmaları kapsamında plaj genişletildi.


Altınkum 3. Koyda başlatılan düzenleme çalışmaları devam ediyor. 3. Koyda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, en kısa süre içinde 3. Koyda düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine açmayı amaçladıklarını söyledi. Didim’e değer katan bir güzellik ortaya çıktığını kaydeden Atabay, doğanın güzelliğini ortaya çıkararak ilçenin yeni cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.


Altınkum 3. Koy plajında vatandaşlar ile de bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Başkan Atabay; restoran, kafe ve butik otellerin yer alacağı alan, Apollon Tapınağı içindeki tarihi evlerin birebir aynısını yansıtacağı, tek tip tabela, taş bina yüzeyleri, Ege mavisi söveler kullanılacağının ön görüldüğü, plajı yaklaşık 3 kat büyüttüklerini, denize giren vatandaşlara ayrıca şezlong hizmeti de verildiğini belirtti.




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