Didim’de 3 özel işletmenin Mavi Bayrağı iptal edildi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Didim’deki mavi bayraklardan 3’ünü iptal etti. İptal edilen mavi bayrakların 3’nün de özel işletmelere ait olduğu bildirilirken iptal sebebinin başta kirlilik olmak üzere bazı kriterlerin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Ege’de 15, Didim’de de 3 plajın mavi bayrağını iptal etti. Mavi bayraklı plaj ve marinalarda inceleme yapan ve numune su alan yetkililerin değerlendirmesinin ardından, Bodrum’da 4, Marmaris’te 4, Didim’de 3, İzmir’de 2 ve Balıkesir’de de 2 mavi bayrak iptal edildi.

TÜRÇEV tarafından Didim Akbük Mahallesi’ndeki Aurum Exclusive Club, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Aurum Spa & Beach Resort ve Mersindere Mahallesi’ndeki Club Tarhan Beach Plajı olduğu duyuruldu. Didim’de iptal edilen 3 mavi bayrağın özel işletmeler olduğu görülürken Konu ile ilgili www.mavibayrak.org.tr sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası prosedürler gereği Mavi Bayrak Ödülü, bir yıl için verilmekte ve bu kapsamda her yaz sezonunda denetimler yapılmaktadır. Denetimler ulusal ve uluslararası düzeyde olmakta, denetimde eksikleri olanlara eksiklik durumuna göre 10 gün süre tanınmakta, eksikler yerine getirilmediği takdirde de bayrakları indirilmektedir. Bayrağı indirilen yerler web sayfamızda ilan edilmekte, böylelikle ödüle hak kazansa bile bu hakkın baki olmadığı, sürekli denetimden geçildiğinin herkesçe bilinmesi sağlanmaktadır. Vakfımızın, bayrağı iptal olan yerlerin hangi nedenle iptal olduğuna ilişkin açıklama yapmama konusunda bir ilkesi bulunmaktadır. Gerek vakfımız gerekse Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, birer sivil toplum kuruluşu olup, çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.” denildi.

Didim Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim’in denizi ve havası tertemiz, olduğunu belirterek “Bizim denizlerimizde kirlilik yok, bahsi geçen alanlardaki özel işletmelerdir” dedi.